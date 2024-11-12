サウジアラビア総合娯楽庁長官のトゥルキ・アルシェイク氏が12日、自身のSNSを更新し、米国で最も権威のあるボクシング専門誌「ザ・リング」を買収したとした。米国で1922年創刊の月刊ボクシング専門誌「ザ・リング」は、ボクシング界で最も歴史と権威ある雑誌で22年11月に紙媒体から撤退していた。「今週初め、リングマガジンの100％を買収する契約を締結した」と発表した同長官は「2年間の休止期間を経てすぐに復活し、米国