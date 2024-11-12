ヒューミートは、フード業界に特化したハイクラス転職サービス「pairing(ペアリング)」の提供を開始します。 ヒューミート「pairing(ペアリング)」 ヒューミートは、フード業界に特化したハイクラス転職サービス「pairing(ペアリング)の提供を開始。■「pairing(ペアリング)」とは2つの要素が組み合わさることをいうペアリングという意味から「優秀な人材と企業」を繋ぎ、響き合わせることで絶妙な調和を図る。そんな支