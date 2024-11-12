連日お伝えしているいわゆる「年収の壁」。103万円、106万円と様々違う数字が出てきますが、何が、どう変わろうとしているのでしょうか。国民民主党玉木雄一郎 代表「まずは心からお詫びを申し上げなければなりません。本当に申し訳ありませんでした」聴衆「がんばれー」「ふざけるな！」きのう、東京・有楽町で行った街頭演説で一部週刊誌に報じられた不倫疑惑について謝罪した玉木代表。聴衆から叱咤激励の声が飛ぶなか訴