横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてからまもなく47年がたちます。母の早紀江さんは会見を開き石破首相に対し、「生命を救うことを第一に」などと、一刻も早い解決を求めました。横田早紀江さん（88）「47年は信じられないような年月ですから、（拉致被害者が）元気でいるんだと思って私たち活動しておりますけども、まったく見えない状況の中にある。姿も見せない、写真も見られない、声も聞けない、どうにもならない気持ち。何で