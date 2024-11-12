今年で開催10周年！「東京クリスマスマーケット2024」イベントメインビジュアル世界最古のクリスマスマーケットといわれるドイツ・ドレスデンをモデルにした「東京クリスマスマーケット」。本場さながらの雰囲気が楽しめるこのイベントは、2015年の初開催から今年で10周年を迎えます！ アニバーサリーイヤーとなる今年は、アートの要素をふんだんに取り入れた装飾が登場。「ヒュッテ」とよばれる木造の建物の屋根の上には美大生や