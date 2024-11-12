ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」に出場する日本代表「侍ジャパン」は13日、名古屋市のバンテリンドームでオーストラリア代表との初戦を迎える。12日は会場で記者会見が行われ、豪州のデーブ・ニルソン監督は事前合宿の地、東京都府中市に感謝の言葉を述べた。会見には侍ジャパンの井端弘和監督、戸郷翔征投手、豪州のニルソン監督、ティム・ケネリー外野手