（ ー ）【2024年11月更新】スタバ新作メニュー・グッズ情報まとめ日本全国各地で大人気！シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきます