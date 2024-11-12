1988年にファミコン用ソフトで発売され、多くのゲームファンに愛される不朽の名作『ドラゴンクエスト III そして伝説へ…』が、ドット絵と3DCGが融合した新たな映像表現 HD-2D版として生まれ変わり、Nintendo Switch、PlayStation5用ソフトが2024年11月14日に発売される。 jQuery(function () { jQuery("#swiper6733115fe421c").attr("style", ""); setTimeout(