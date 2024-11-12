テレビプロデューサー、デーブ・スペクター氏が12日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。不倫スキャンダルが発覚した国民民主党玉木雄一郎代表（55）についてコメントした。番組MC宮根誠司（61）から「デーブさん、謝ったのはものすごい早かったですね」と語り掛けた。デーブ氏は「一番謝ってほしいのは家族の方なんですけれども、並みの議員ならともかく、これだけ期待されて、国民民主党が