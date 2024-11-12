「TEAM FIRE」は、国際外交の舞台として多くの歴史的瞬間を刻み、2024年に開館50周年を迎えた国宝建築「迎賓館赤坂離宮」で、伝統文化や歴史的遺産の魅力を最先端テクノロジーと融合させてた夜間冬季ライトアップイベント「伝統文化×最先端テクノロジー「CHRONOSENSE」 in 迎賓館赤坂離宮 〜 50周年を“ことほぐ”光と音のミュージアム 〜」が、12月20日(金)〜21日(土)の2夜限定で開催します。 伝統文化×最先端テクノロジー