「た〜か〜の〜つ〜め〜！」島根県松江市でお披露目ディー・エル・イーは2024年11月11日、自社が保有するコンテンツ『秘密結社鷹の爪』の主人公「吉田くん」をデザインした消防車が、10日に島根県松江市で披露されたと発表しました。消防車用に新たにデザインされた吉田くん（画像：ディー・エル・イー）。吉田くんは、松江市の消防団が新たに使用する消防車（軽積載車）5台の両後部座席ドア側面にデザインされています。吉