Ritsuko Shimizu［東京１２日ロイター］ - 東京エレクトロンは１２日、２０２５年３月期の連結営業利益見通しを６２７０億円から６８００億円（前年比４９．０％増）に引き上げた。今期２度目の上方修正となる。ＡＩ（人工知能）サーバーやＡＩ搭載のスマートフォン、ＰＣなどの需要が増加している。売上高、営業利益、純利益は過去最高となる見通し。新たな営業利益計画は、ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１８人の予想の平