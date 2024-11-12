【埼玉】新一万円札の顔！ 渋沢栄一ゆかりの地・深谷を巡る渋沢栄一記念館2024年7月から新一万円札の顔となった渋沢栄一。「近代日本経済の父」と称され、ドラマの主人公にもなった偉人の生まれ故郷が、埼玉の深谷にあります。青春期を過ごしたゆかりの地を巡り、渋沢栄一の歴史にふれてみましょう！▶▶この記事の続きはこちら【川越氷川神社】小江戸川越の由緒ある神社で幸運を引き寄せ！川越名物・おいものスイーツも