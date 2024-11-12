日本ハムは１２日、台湾・統一の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（２４）の優先交渉権を獲得した。海外移籍希望を承認し、ポスティングシステムを申請していた統一がこの日、発表した。最速１５７キロの剛腕で「火球男」の異名を取る今季の台湾プロ野球ＭＶＰ右腕。１日にポスティング申請を行った古林には、日本ハムを含む複数のＮＰＢ球団が入札をかけたとみられ、新天地として日本ハムが選ばれた。古林は１８年ドラフ