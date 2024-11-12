国民民主党の玉木雄一郎代表（５５）が不倫発覚から一夜明けた１２日、国会内で緊急会見した。会見冒頭、職員から「プライベートに関する件はきのう会見しているので、きょうは代表としての会見ということを踏まえた質問を…」とアナウンスがあるなどピリピリムードだったが、記者からの質問は冒頭から不倫問題だった。自ら辞任の判断をしない理由を問われて「国民民主党政策に税制改正本番の時期。政策実現をもって失われた期