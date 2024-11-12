大学時代の恋人と20年ぶりに再会して、結婚。そんな2人が40代での結婚で気付いたこととはーー（イラスト：堀江篤史）【東洋経済オンラインで2024年5月26日に公開した記事の再配信です】千葉県にある分譲マンションのダイニングキッチンにお邪魔している。自家製の焼き豚やブリ大根を食卓に並べながら結婚ストーリーを語ってくれるのは、別々の福祉関連施設で働く堀井和美さん（仮名、51歳）と西川祐樹さん（仮名、50歳）。2019年の