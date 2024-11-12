レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2024年12月20日・21日の2日間限定で、人気のナイトイベント「クリスマス・ナイト」を開催！クリスマス・ナイト限定のショーやワークショップなど、2日間だけの特別なイベントです☆ レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「クリスマス・ナイト」  開催期間：2024年12月20日（金）17:00〜21:00／21日（土）18:00〜21:00料金：2,000円（税込）／大人(19歳以上)・子ども（3〜18歳