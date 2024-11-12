この先、17日(日)まで高温傾向、西日本では夏日の所も。18日(月)〜19日(火)は寒気流入。降れば雪となる目安の寒気が東北南部〜北陸まで南下。関東北部の峠も積雪のおそれ。都心も師走並みの寒さに。沖縄は台風25号の動向に注意が必要です。雨でも17日頃まで高温傾向西日本は夏日も今日12日(火)は、西日本・東日本は晴れた所が多く、鹿児島市や宮崎市など所々で最高気温25℃以上の夏日となりました。東京都心は21.3℃と、10月中旬