カルビー（東京都千代田区）の人気スナック菓子「かっぱえびせん」が、Netflixオリジナルドラマシリーズ「イカゲーム」の続編「イカゲーム2」とのコラボパッケージ3種類を11月13日から発売します。「かっぱえびせん」は、1964年に発売され、今年60周年を迎えました。カルビーの創業者の松尾孝さんが、幼少期の好物だった「川えびの天ぷら」に着想を得て誕生。新鮮な天然エビを殻のまままるごと使用し、たっぷりの風味が感じられ