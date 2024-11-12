藤田菜七子元騎手が12日、自身のインスタグラムを更新。「私の行動によりファンの皆様、ならびに多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をお掛け致しました事を心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、騎手引退を改めて報告した。 【写真】笑顔がまぶしい！6月の始球式で観客席に手を振る藤田菜七子元騎手 藤田元騎手は「ファンの皆様」と書き出し「この度は私の行動によりファンの皆様、ならびに多くの競馬関係者の方々に多