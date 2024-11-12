埼玉県・西武園ゆうえんちでは、2024年11月8日〜2025年1月13日（月・祝）まで、限定イベント「ノスタルジック・クリスマス」を開催。期間中は、夕日の丘商店街のエンターテインメントショー「ブギウギ祭」のクリスマスバージョン「ブキウギ祭 クリスマスの奇跡」と、ステージ上で行われる「夕日の丘ライブ！ウィンター・カラフルパーティ」の2つの体験型ショーが行われる。「みんなで大はしゃぎできる大人気の参加型ショー」の冬限