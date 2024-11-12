日本ラグビー協会は12日、欧州遠征中の男子15人制日本代表に、23年W杯代表のFWベン・ガンター（27＝埼玉）を追加招集すると発表した。ガンターの代表活動参加は今年6月の宮崎合宿以来。16日のウルグアイ戦（フランス・シャンベリー）に出場すれば、昨年9月のイタリア戦以来となる。日本代表は「リポビタンDツアー2024」初戦のフランス戦（9日、サンドニ）で12―52と大敗。この試合に途中出場したNo・8テビタ・タタフ（ボルドー