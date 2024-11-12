音楽朗読劇ブランド「READING HIGH」による『THANATOS〜タナトス〜』公演の様子 room NB(ソニーミュージックグループ)が、劇作家・演出家の藤沢文翁と立ち上げた音楽朗読劇ブランド「READING HIGH」。その新たなプロジェクトとなる「READING HIGH noir」の第2回公演『THANATOS〜タナトス〜』が、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて10月19日、20日の2日間4公演にわたって上演された。本公演は、同月13日、14日に東