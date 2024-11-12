「RATELWORKS(ラーテルワークス)」より、新製品となる、跳ね上げできるドームテント「VOGEL(ヴォーゲル)」の販売を開始します。 RATELWORKS「VOGEL(ヴォーゲル)」  品番：RWS0225GR価格：97,800円(税込)材質：フライシート[GR(グレージュ)]：68Dリップストップポリエステル(シリコンコーティング、耐水圧3000mm、撥水加工、UVカット加工)：ルーフフライ[GR(グレージュ)]：68Dリップストップポリエステ