今回の衆議院議員選挙で、酒田市の一部地域で投票所の入場整理券が届かなかった問題で、市の選挙管理員会は、整理券の印刷漏れと枚数の確認漏れが原因だったと明らかにしました。複数による確認の徹底など再発防止策に取り組むとしています。酒田市選挙管理委員会高橋清貴委員長「心からお詫びを申し上げる。誠に申し訳ございませんでした」酒田市選挙管理委員会によりますと、10月27日に投票が行われた衆議院議員選挙で、投票所