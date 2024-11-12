1965年（91分）／東映／動画配信サービスにて／配信中今年は日本の娯楽映画史に偉大な足跡を残した二人の映画監督が、生誕百年を迎えた。それが石井輝男と岡本喜八。いずれも、ハチャメチャに面白い映画を作り続けたエンターテイナーだ。この二人に共通点がある。それは、洋画のテイストをかなり直接的に作風の中に盛り込んでいるところだ。若手時代はノワール調の洋装ギャング映画を多く撮ったのも同じだし、戦争映画を撮