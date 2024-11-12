11月11日、テレビ朝日系木曜ドラマ『ザ・トラベルナース』公式Instagramが更新。出演者の岡田将生のオフショットを公開した。【関連】「寝顔がかわいい」とファンほっこり！すやすやSHOT公開同アカウントは、「#岡田将生 #オフショット #すやすやタイム」などとハッシュタグで綴り、岡田が衣装姿で眠っている姿を公開した。この投稿に、ファンからは「岡田座長お疲れさまです」「動くカートの上で上手に寝てますね」「寝顔がかわい