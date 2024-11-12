大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に12月11日、人気ゲーム・ドンキーコングの世界を再現したエリアが新たにオープンします。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は11月12日、任天堂のゲーム・ドンキーコングの世界を再現した新エリア「ドンキーコング・カントリー」を12月11日に開業すると発表しました。シンボルとなる「黄金のし