エア・ドゥは、機内販売で「マスコットベア・ドゥ（パーカーVer.）」を11月1日から販売を開始した。チェック柄パーカーを着たマスコットベア・ドゥ。立つことも座ることもでき、ボールチェーンをホールに通すことで、フードを被せられる。全長14〜15センチ。価格は1,000円（税込）。機内販売でのみの取り扱いとなる。（画像：エア・ドゥ公式X）