大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が11日に自身のアメブロを更新。愛車との2ショットを公開した。この日、花田は「天気予報が雨だったので」と述べ「レインスーツを着て雨の装備をしてバイクで出発しました」と愛車との2ショットとともに報告。「目的地に到着 きたのはバイク屋です」と明かし「頼んでいたマフラーが入ったので付けてもらいました」と説明した。続けて「めちゃ嬉しい」と興奮気味に述べ「性能もアップし