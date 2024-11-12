バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェが“世界でナンバー１”の評価を受けた。母国メディアが続々と報じている。『世界日報』は「“キム・ミンジェ、世界最高のセンターバック”... FIFAも認めた“鉄壁”」と題した記事で、次のように記す。「FIFA傘下の国際スポーツ研究所（CIES）は12日（韓国時間）、SNSを通じて今シーズン最高のプレーを見せたセンターバック10人を選定。キム・ミンジェが堂々の１位に名を連ねた。CIESの独