きのう午後、村山市の工場で、５６歳の男性が、砥石を回転させ研磨する機械の点検中に壊れた刃が顔に当たりました。 【写真を見る】工場で労災事故...研磨機の砕けた刃が顔にあたる点検作業中の男性(56)死亡（山形・村山市） 男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 警察によりますと、きのう午後３時半過ぎ、村山市金谷の三興製作所（さんこうせいさくしょ）山形工場で、大石田町豊田の齋藤周治（さい