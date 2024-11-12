国民民主党代表の玉木雄一郎氏の地元高松での「元グラドルと逢瀬」スキャンダルが波紋を広げている。同じ高校出身で2つ上の医師・筒井冨美さんは「地元では、第2の大平正芳との呼び声も高い。だが、今回の醜聞は、どこか妻の友人と自宅不倫したような後味の悪さがあり、多くの支援者やSNS上の援護者を失った」という――。写真＝共同通信社首相指名の衆院本会議後、取材に応じる国民民主党の玉木雄一郎代表＝2024年11月11日午後4時