13日（水）は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるため、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、千島近海に進む低気圧の影響で、北海道は朝まで雨や雪が降り、雷を伴う所もある見込みです。午前中は雲が多いですが、次第に晴れ間も出てきそうです。南西諸島は雲が広がりやすく、所により雨が降るでしょう。最高気温は北海道で平年より低い所がある他は、平年並みか高い予想です。なお、台風22号は12日（火）午後3時に熱帯低気圧