台湾海峡などで中国が軍事的圧力を強める中、中国最大の航空ショーが開幕しました。新型の軍用機などが多数公開されています。【映像】航空ショーの様子中国南部・広東省珠海市で人民解放軍などが主催する航空ショーが12日開幕し、中国が2種類目のステルス戦闘機とする「殲35A」が初公開されました。ウクライナとの戦争でも使われているロシアの最新鋭戦闘機「スホイ57」も初めて海外の航空ショーに参加しています。10月、軍