11月9日、プロ野球ロッテは佐々木朗希投手（23）に対し、ポスティングシステムによるメジャー移籍を容認すると発表した。ライターの広尾晃さんは「メジャーで通用できると十分に証明しないまま、移籍する印象は否めない。だが、彼の野球人生を振り返ってみると、なぜ今挑戦するのかがよくわかる」という――。写真＝共同通信社本拠地最終戦セレモニーでファンに手を振るロッテの佐々木朗希＝2024年10月3日、ZOZOマリンスタジアム -