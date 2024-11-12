「闇バイト」の募集に組織的に関与した疑いで、警察が暴力団の本部事務所を家宅捜索しました。熊本県警の捜査員35人が家宅捜索に入ったのは、福岡・久留米市にある指定暴力団「道仁会」の本部事務所です。特殊詐欺の「闇バイト」をSNSで募集した疑いで、道仁会系組幹部の西村達也容疑者（27）と、熊本市に住む10代のきょうだいが11月に逮捕されたことを受けて行われたものです。西村容疑者はきょうだいへの指示役で、「闇バイト」