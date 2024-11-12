元衆院議員の金子恵美氏（46）が12日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。国民民主党の玉木雄一郎代表が一部週刊誌のウェブ記事で報じられた「元グラビアアイドルとの不倫デート」を認め謝罪した件に言及した。金子氏は、自身の夫・宮崎謙介氏が2016年に不倫が発覚し、衆院議員を辞職し自民党を離党した経験がある。玉木氏の妻が「こんな大事な時期に」と話したことが明かされたことについて「私も当時、（宮崎氏が