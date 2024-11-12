２ＡＷの２４日後楽園ホール大会で２ＡＷ無差別級王者の吉田綾斗（３２）に挑戦する木高イサミ（４３＝プロレスリングＢＡＳＡＲＡ）が１２日の会見で王者を手玉に取った。イサミは２０２２年９月の後楽園大会で当時の王者・真霜拳號に敗北。約２年２か月ぶりの同王座挑戦となる。「真霜拳號に後楽園ホールで挑戦して負けて…そうするとこの団体はもう呼ばないんですよ。分かります？いま佐藤耕平さん出てますか？出てない