【モデルプレス＝2024/11/12】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第1回は、北海道・東北エリア代表“渡部世梛（わたなべ・せな）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆渡部世梛（わたなべ・せな）さんプロフィール出身：福島県学年：3年生誕生日：3月