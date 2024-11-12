このお話は、著者・もっち～ (@motchi_irasuto)さんが高校生だったころ、不審者に遭遇し怖い思いをした体験談が描かれています。「今日だけ」と思い、普段は決して通らない薄暗い道から帰ることにしたもっち～さん。すると、背後から車が迫り、目の前で停車しました。さらに、車から降りてきた男性に捕まってしまい…。『不審者から逃げた話』第8話をごらんください。※このお話では、女性の犯罪被害に関する表現が含