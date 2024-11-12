元フィギュアスケーターの本田真凜が11日（月）、サッカー部のマネージャー風コーデを披露した。【別カット1点】】アシンメトリーなスカートから美脚のぞく本田真凜2024年1月に現役を引退した、フィギュアスケーターの本田真凜。妹である望結・紗来との姉妹YouTubeも好評を博している。本田は11日、「すぽると！の名物コーナー MONDAY FOOTBALL が TVerオリジナルで今日からスタートします！毎週月曜19時頃から出演させていただき