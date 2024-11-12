女優・二瓶有加が、12日（火）発売の『週刊FLASH』（光文社）に初登場している。【写真】二瓶有加の艶やかランジェリー姿ほか、『週刊FLASH』カット【10点】YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、トータルテンボスやどぶろっくと共演した動画が大バズりしている二瓶有加。『FLASH』では表情豊かな大人のグラビアを披露している。また「“公式お兄ちゃん”のような存在」だというトータルテンボスについては「いい