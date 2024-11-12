津山市役所 岡山県津山市の養護老人ホーム「津山市立ときわ園」の職員が入所者から預かった金を私的に使っていたことが2024年9月に明らかになりました。この問題を調べていた津山市と弁護士らで作る第三者委員会によると、被害金額は2155万円に上ることが分かりました。 津山市によると不適切な会計処理を行っていたのは、ときわ園の指定管理者の社会福祉法人「江原恵明会」に勤務していた40代の職員で、9月25日付で