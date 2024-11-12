デビューから今年は24周年。韓国の音楽界・エンタメ界で活躍し続け、「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」の異名を持ち、男女問わず多くの後輩アーティストたちからリスペクトされる存在のシンガーソングライターのソン・シギョン。コロナ禍からスタートした彼の公式YouTubeチャンネルは、先日登録者数が202万人を突破した。今年12月11、12日、東京・立川ステージガーデンで「2024ソン・シギョン年末コンサート〈SUNG SI KYUNG〉 in Jap