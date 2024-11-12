知事と静岡・浜松の両政令市長によるトップ会談が11日 行われ、経済政策や防災対策などが話し合われました。7年間の中断期間もあったこの会談。3者は連携を確認しました。11日 夕方、静岡市内で行われたトップ会談。鈴木知事と静岡市の難波市長、浜松市の中野市長の3人が顔をあわせました。会議の冒頭は、持ち回りで今回幹事を務めた難波市長があいさつしました。（静岡市難波市長）「昨年度に名称を変更して“7年ぶり”に再開し