◇熊本マスターズジャパン2024(12日、熊本県立総合体育館)パリ五輪バドミントン混合ダブルスで銅メダルを獲得したワタガシペアの五十嵐有紗選手（旧姓:東野）が女子ダブルスで新ペアを組み、国際試合デビューを果たしました。パリ五輪後、渡辺勇大選手とのペアを解消し以前から挑戦したいと思っていた女子ダブルスへ転向、櫻本絢子選手とペアを組みました。同じく結婚も発表し、東野有紗から五十嵐有紗で新たなスタートをきってい