結婚詐欺で、女性から現金をだまし取ったとして逮捕された男2人が、同じ女性からさらに現金6000万円以上をだまし取った疑いで再逮捕されました。江尻舟一容疑者(51)と武田佑氣容疑者(33)は、2024年4月までに結婚を約束した上で47歳の女性にウソの工事代金の立て替えを依頼し、現金6780万円をだまし取ったとして愛知県警に再逮捕されました。江尻容疑者は年収5000万円の解体業者社長を、武田容疑者はその秘書をそれぞれ装い、