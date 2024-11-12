静岡市の国道1号にある静岡県内唯一の、いわゆる「動くセンターライン」が2025年1月で廃止されることが決まりました。3車線ある中央線の位置を時間帯によって変える、いわゆる「動くセンターライン」。県内では唯一、静岡市の駿河大橋周辺で運用されてきましたが、システムの老朽化や逆走の危険性などから廃止が検討されていました。県警によりますと、「動くセンターライン」の廃止を決定したことにより、この