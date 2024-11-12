出版大手「KADOKAWA」と子会社が、ライターなどに支払う報酬を不当に低く抑える「買いたたき」をしたとして、公正取引委員会が再発防止などを求める勧告を出しました。下請法に違反したとして勧告を受けたのは、「KADOKAWA」と子会社の「KADOKAWA LifeDesign」です。公正取引委員会によりますと、「KADOKAWA」は去年1月、生活情報誌「レタスクラブ」の原稿執筆や写真撮影を委託した26の事業者に対し、2023年4月発売号以降の報